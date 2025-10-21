Radovi na državnom putu Šimanovci – Dobanovci

JP „Putevi Srbije“ obaveštava vozače da će se od 21.10. do 31.10.2025. godine, u toku svetlog dela dana, izvoditi radovi na ispiranju drenažnog sistema u srednjem pojasu na delu državnog puta I A reda broj 3, na deonici Šimanovci – Dobanovci, u oba smera.
Tokom izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka u dužini do 1000 metara, a saobraćaj se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.