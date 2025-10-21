  • utorak, 21. oktobar 2025.
Radovi na državnom putu Šimanovci – Dobanovci
Radovi na državnom putu Šimanovci – Dobanovci

21. oktobar 2025. godine

JP „Putevi Srbije“ obaveštava vozače da će se od 21.10. do 31.10.2025. godine, u toku svetlog dela dana, izvoditi radovi na ispiranju drenažnog sistema u srednjem pojasu na delu državnog puta I A reda broj 3, na deonici Šimanovci – Dobanovci, u oba smera.

Tokom izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka u dužini do 1000 metara, a saobraćaj se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

