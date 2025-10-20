Pronađeno preko 2,2 kg amfetamina, osumnjičenom određen pritvor

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su Ž. Č. (23), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa kuće na području Inđije, policija je u dvorištu zatekla osumnjičenog koji je, pri pokušaju bekstva, odbacio od sebe jednu veću i tri manje kese sa ukupno dva kilograma i 215 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Ž. Č. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Rešenjem sudije za prethodni postupak, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.

