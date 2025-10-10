Premije za mleko za treći kvartal

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za treći kvartal 2025. godine.

Zahtevi se podnose u periodu od 1. do 31. oktobra 2025. godine isključivo elektronskim putem, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da je pre podnošenja zahteva po ovom Javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršena obnova registracije za 2025. godinu.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko, proizvedeno na sopstvenom gazdinstvu od grla koja su obeležena i registrovana u sopstvenom zapatu, a koje je isporučeno u trećem kvartalu 2025. godine, odnosno u periodu od 1. jula do 30. septembra 2025. godine.

Pravo na podsticaj se ostvaruje u iznosu od 19 dinara po litru mleka.

Tekst javnog poziva moguće je pročitati na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja, a informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100, 011/30-20-101 ili 011/30-20-118, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.