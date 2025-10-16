  • četvrtak, 16. oktobar 2025.
Pojačane mere saobraćajne policije u cilju veće bezbednosti pešaka
Pojačane mere saobraćajne policije u cilju veće bezbednosti pešaka

16. oktobar 2025. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici saobraćajne policije od danas do 20. oktobra sprovoditi mere pojačane kontrole usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja kojima se ugrožava bezbednost pešaka, sa akcentom na kontrolu brzine u zonama pešačkih prelaza.

S obzirom na to da je od početka oktobra u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo čak sedam pešaka, MUP apeluje na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, pre svega u zonama pešačkih prelaza.

Takođe, MUP je uputio poziv pešacima da preduzmu mere kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, uz podsećanje na to da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom.

