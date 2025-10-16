Pojačane mere saobraćajne policije u cilju veće bezbednosti pešaka

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici saobraćajne policije od danas do 20. oktobra sprovoditi mere pojačane kontrole usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja kojima se ugrožava bezbednost pešaka, sa akcentom na kontrolu brzine u zonama pešačkih prelaza.

S obzirom na to da je od početka oktobra u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo čak sedam pešaka, MUP apeluje na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, pre svega u zonama pešačkih prelaza.

Takođe, MUP je uputio poziv pešacima da preduzmu mere kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, uz podsećanje na to da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom.

