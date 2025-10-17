Pijani, drogirani i bez dozvole: Policija zaustavila osam bahatih vozača

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici sankcionisali su osmoricu vozača koji su učinili teže saobraćajne prekršaje.

U okolini Sremske Mitrovice, patrola je zatekla pedesetšestogodišnjeg vozača „BMV“ sa 3,15 promila alkohola u organizmu, a u blizini Pećinaca, tridesetsedmogodišnjaka koji je vozio „pasat“ sa 3,08 promila alkohola.

Na području Stare Pazove, tridesetdvogodišnjak koji je upravljao „opelom“ sa 2,58 promila alkohola, udario je i oštetio hidrant na benzinskoj pumpi, dok je dvadesetsedmogodišnji vozač takođe „opela“ bez položenog vozačkog ispita i sa 2,04 promila alkohola, sleteo sa kolovoza i udario u ogradu.

Policija je na području Sremske Mitrovice otkrila tridesetsedmogodišnjeg vozača „pasata“ pod dejstvom amfetamina, dok je dvadesetjednogodišnjak koji je upravljao „golfom“ bez položenog vozačkog ispita, odbio testiranje na prisustvo narkotika u organizmu.

Nakon isključenja iz saobraćaja, ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

U Novoj Pazovi je zatečen tridesetsedmogodišnji vozač „forda“ bez vozačke dozvole koja mu je prethodno oduzeta zbog kaznenih poena i sa 0,62 promila alkohola u organizmu, a u Staroj Pazovi pedesetdvogodišnjak koji je vozio „opel“ bez izdate vozačke dozvole ni za jednu kategoriju motornih vozila i sa 0,97 promila alkohola.

