  • petak, 24. oktobar 2025.
Pet nesreća, više povređenih
Servis
0 Komentara

Pet nesreća, više povređenih

24. oktobar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, Rume, Inđije, Pećinaca i Stare Pazove, registrovano je pet saobraćajnih nezgoda. Povređene su tri osobe.

