Opštinska smotra likovnog stvaralaštva u znaku veterana

U holu staropazovačke Pozorišne sale u organizaciji Saveza amatera opštine Stara Pazova otvorena je 21. Opštinska smotra likovnog stvaralaštva. Ove godine u nešto manjem obimu nego prethodnih, uz standardno učešće članova tri udruženja iz Stare Pazove, Starih Banovaca i Nove Pazove, 32 umetnika izložilo je ukupno 42 rada.

Akademski umetnik Marjan Karavla, višegodišnji seleketor, odabrao je 18 slika i tri skulpture, radove 21 umetnika, za predstojeću Zonsku smotru i proglasio najbolje na Opštinskoj smotri.

-Drago mi je što se Milenko Hadžić vratio prepoznatljivim aktovima i osvojio treće mesto radom „Na plaži“. Dugi niz godina je sa nama Goran Arsenijević Garsija ove godine slika „Motiv sa Obedske bare“ donela mu je drugo mesto. Prvo mesto osvojila je Nevenka Zagorac za sliku „Moje muškatle“ – objavio je Karavla.

Tradicionalno, nagrada za sva tri mesta je štafelaj sa platnom. Nevenka nije bila prisutna, a Milenko i Garsija po preuzimanju nagrade kratko su se zahvalili. Garsija je rekao da ga je nagrada iznenadila i obradovala.

-Slikam od malih nogu, naravno napredujem i razvijam svoje ideje. Drago mi je što to i drugi primećuju i nagrađaju – kaže Garsija.

Doajen pazovačke scene, nastavnik likovnog u penziji, Milenko Hadžić, u šali je rekao da je za ženski akt „Na plaži“ zaslužno – toplo leto. Ozbiljnije je dodao:

-Pored bikova i konja, po kojima sam prepoznatljiv, uvek sam, po malo, crtao i slikao aktove. I danas slikam kada me nešto inspiriše, radim sve motive.

Predstavljajući, na početku, ovogodišnju Opštinsku smotru likovnog stvaralaštva predsednica Upravnog odbora Saveza amatera Anđelka Mali podsetila je na uspehe Pazovčana na Zonskoj i Pokrajinskoj smotri prošle godine i poželela uspeh umetnicima na predstojećoj smotri.

Branka Topalović

