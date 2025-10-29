Održana promocija knjige Vesne Stanimirović

Zbirka priča „Mačka Vera i njeni Indijanci“ autorke Vesne Stanimirović, predstavljena je u utorak 28. oktobra u Biblioteci Gligorije Vozarović“.
Mitrovčanka, sugrađanima poznata kao vaspitač i direktor Predškolske ustanove „Stonogica“, kreativna, inventivna i stručna, sugrađanima se predstavila i ovim segmentom svoga rada.
O Vesninom delu govorili su njeni saradnici, ljudi koji su doprineli da se knjiga nađe među čitaocima. Saša Jovanović, pisac, novinar i urednik dečjeg programa na RTV1, izdavač knjige, govorio je o svojoj saradnji sa autorkom kroz ekološku emisiju „Pitam se, pitam“ i dugogodišnje poznanstvo koje je dovelo do izdavanja ove knjige.
Tatjana Milivojčević, vaspitačica i književnica, napisala je recenziju i prisutnima predstavila svoja zapažanja o vrednosti knjige, ali i o vrednosti svega što Vesni čini vaspitačkim pozivom.
Iz perspektive lektora, o jezičkim svojstvima dela govorila je Jasna Kalauzović, profesor srpskog jezika i književnosti.
Deo scenografije na promociji činile su lutke nastale po likovima iz priča, koje je načinila Anita Pešić Lutkoljubica- lutkar iz Niša. Anita se prisutnima obratila rečima o saradnji sa Vesnom, o nastanku lutki i pročitala pesmu posvećenu svim vaspitačicama.
Ilustracije u knjizi radila je učiteljica Ivona Popović, sugrađanima prepoznatljiva po svojim radovima. Ivona je govorila o nastanku, tehnikama i načinima na koje je Vesnin izmaštani svet prenela na papir. Ilustracije su bile izložene tokom večeri i prisutni su mogli da ih pogledaju po završetku programa.
Na samom kraju publici se obratila i autorka pričom o nastanku knjige, o saradnicima i svom pozivu vaspitačice „koja drži merdevine da deca dodirnu zvezde“. Istakla je važnost svakog trenutka provedenog sa najbližima i podrške koju nam oni pružaju.
Podršku Vesni je pružila kćerka Sara Stanimirović Sandić, rečima zahvalnosti, kao i deca iz PU „Stonogica“.
Program su upotpunili polaznici Muzičko-kreativnog centra „Vivak“: Filip Marić, Stefan Stefanjuk, Jovana Jovanović, Anja Radivojkov i Đorđe Kralik koji su odsvirali dve kompozicije „Albatros“ i „Kondorov let“.
Program je moderirala Milijana Dmitrović Torma.