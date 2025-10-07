Objavljena bodovna lista za podsticaje iz IPARD programa

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je bodovnu listu podnetih zahteva za odobravanje projekata po Trećem javnom pozivu za podnošenje zahteva za IPARD podsticaje u okviru Mere 1 – investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u okviru IPARD III programa.

Postupak bodovanja i rangiranja zahteva za odobravanje projekata sproveden je nakon provere ispunjenosti formalnih uslova i okončanja postupaka po odbačenim zahtevima.

Podnosilac zahteva ima pravo na prigovor na svoje mesto na bodovnoj listi, i to u roku od 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

O prigovorima odlučuje Uprava, a po okončanju postupka donošenja odluka po prigovorima, biće objavljena konačna rang-lista zahteva za odobravanje projekata na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Predmet poziva bile su investicije u fizičku imovinu, kao i prihvatljivi troškovi za nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije, osim investicija u izgradnju objekata i nabavku novih traktora.

Poziv je obuhvatio sektore mleka, mesa, voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, grožđa, jaja i ribarstva.

Dodatne informacije u vezi sa objavljenom bodovnom listom dostupne su na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

Pitanja se mogu uputiti elektronskim putem na adresu ipard.info@minpolj.gov.rs, ili pozivom na telefon 011/3107-013, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Konačnu rang-listu možete preuzeti OVDE.

Izvor: www.srbija.gov.rs

