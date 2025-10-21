  • utorak, 21. oktobar 2025.
Nova knjiga Gordane Jovanović Šarić „Čitaljke“
U izdanju Enigmatskog saveza Srbije, čije sedište je već pet godina u Kulturnom centru Pećinci, objavljena je knjiga „Čitaljke“ – zbirka stihovanih zagonetaka tzv. čitaljki – pesnikinje i enigmatkinje Gordane Jovanović Šarić.

Među 20-ak sponzora najveći doprinos izdavanju knjige dao je Kulturni centar Pećinci.

Poneta idejom da učestvuje na 6. Otvorenom prvenstvu Srbije u sastavljanju zagonetaka Gordana JOVANOVIĆ ŠARIĆ je pripremila više čitaljki u stihu (zagonetka kod koje je rešenje skriveno u stihovima, koji upućuju rešavača na odgonetku) na zadatu temu u okviru Memorijala Nikole ČD Pešića, a onda je napravila ovu zbirku dodavši čitaljke na različite teme.

Sadržaj knjige je obogatila, uvrstivši u prvom delu knjige, 41 literarnu čitaljku, gde je u stihovima narodnih pesama, naših i stranih pesnika pronašla skriveni pojam a onda je svojim stihovima dala putokaz do rešenja.

U drugom delu knjige zastupljeno je 120 njenih i 12 čitaljki drugih autora obrađenih na 120 strana A5 formata.

Recenzent je Jovan VUKOVIĆ, novinar i enigmata, predgovor je pisao Vladimir ŠARIĆ, urednik knjige a kompjutersko uređivanje je uradio dr Dinko KNEŽEVIĆ, inženjer rudarstva i enigmata Ovo je 19 knjiga (deveta enigmatska) Gordane Jovanović Šarić.

V. Š.

