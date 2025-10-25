Nova cena arende u Staroj Pazovi

Poznato loši vremenski uslovi za zemljoradnike, kako ove tako i prošle godine, učinili su da prinosi nisu na nivou nekadašnjih. Pored toga, otkupna cena, kažu proizvođači, nije dovoljna da pokrije troškove tako da su oni koji uzimaju zemlju u zakup doneli odluku da znatno smanje cenu zakupa – arendu. Na sastanku Udruženja poljoprivrednika u Staroj Pazovi dogovoreno je da zakupodovcaima za iduću godinu bude ponuđeno 250 evra po katastarskom jutru, umesto dosadašnjih 350.

Staropazovčanin Jan Lenjik, koji obrađuje veliki deo pazovačkog atara, podržava ovu odluku.

-Cene žitarica su drastično skočile kada je počeo rat u Ukrajini, otkupne cene su bile 35 do 40 dinara po kilogramu pšenice, dovoljne da pokrijemo troškove i zaradimo. Tržište se sada očigledno vratilo na period pre 2023. i cene su pale na 20 ili 21 dinar, a naši rashodi su porasli, jer cene đubriva, kao i ostalih inputa, skočile su za 20 i 30 odsto – konstatuje Lenjik.

On još nije razgovarao sa svojim zakupodavcima.

-Dugo godina dobro sarađujem sa uglednim pazovačkim domaćinima, nadam se da će imati razumevanja za novu cenu, videćemo. Arendu obično isplaćujem u decembru, unapred za narednu godinu – kaže Lenjik.

Zakupodavci s kojima smo imali priliku da razgovaramo s nevericom primaju vest o novoj ceni, u prvi mah procenjuju da je razlika od 100 evra po jutru prevelika. Njihovi zakupci im nisu još saopštili novu cenu, nadaju se da će se nekako dogovoriti jer se uglavnom radi o saradnji koja traje godinama.

B. Topalović

