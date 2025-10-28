Najava isključenja struje za sredu, 29. oktobar

Za sredu, 29. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Gibarac od 09:00 do 14:00 časova:

celo naseljeno mesto

Adaševci od 09:00 do 14:00 časova

celo naseljeno mesto

