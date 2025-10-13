  • ponedeljak, 13. oktobar 2025.
Mitrovački Caritas obeležio Svetski dan mentalnog zdravlja
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
Mitrovački Caritas obeležio Svetski dan mentalnog zdravlja

13. oktobar 2025. godine

Već tradicionalno, dvadesetu godinu za redom, mitrovački Caritas obeležio je 10.oktobar, Svetski dan mentalnog zdravlja. Caritas „Sv.Anastazija“ i njegov licencirani Dnevni boravak za osobe sa mentalnim smetnjama kao ustanova socijalne zaštite, ima obavezu da edukativno promoviše značaj mentalnog zdravlja.

Ove godine započeli su edukativnom radionicom u Medicinskoj školi „Draginja Nikšić“ Sremska Mitrovica, kao i divnim inkluzivnim druženjem sa predškolcima iz prve ekološke predškolske ustanove „Stonogica“ , a nastavili su u petak u Prehrambeno-šumarskoj i hemijskoj školi, te u dve osnovnoškolske ustanove „Triva Vitasović Lebarnik“ u Laćarku i „Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Mitrovici.

-Posebna je radost videti u ovim obrazovnim ustanovama plakate svih prethodnih kampanja mentalnog zdravlja, mada ih naši sugrađani mogu videti i u partnerskim institucijama: Zavodu za javno zdravlje, Bolnici, Domu zdravlja…Upravo samo sinergijom možemo sačuvati mentalno zdravlje građana, a posebno dece i mladih, zajedničkim i komplementarnim delovanjem svih činioca zajednice – istakla je Kristina Dragišić, koordinatorka Caritasa “Sv.Anastazija” Sremska Mitrovica.

