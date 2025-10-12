KOLEKTIVNA ZLATNA SVADBA: Matičar, kum i opasna svekrva

Kolektivna zlatna svadba organizovana za pet parova u Domu penzionera u Rumi je bila prilika da se parovi podsete bračnih zaveta i uz svoje najbliže obeleže pet decenija od kako su stali na ludi kamen. Za njih je ovo bilo pravo slavlje uz ponavljanje običaja sa svadbe, a za Opštinsko udruženje „Penzioner“ obeležavanje meseca oktobra posvećen starijim sugrađanima. Slavila se ljubav i trajanje, a nisu izostali ni „kumovi“, ni matičar, a ni ona „opaka“ svekrva koja je darivala mladu. „Da“ za narednih pedeset ponovo su izgovorili Simići, Dražići, Živanovići, Popovići i bračni par Loš.

-Tajna našeg dugog braka je u našoj različitosti, nema slušanja. Da smo isti ne bi bilo dobro, kaže Nada Popović.

Njen suprug Mlađen dodaje da oboje moraju da slušaju jedno drugo da bi brak trajao, a njihov brak doneo je dve ćerke i četvoro unučadi kao najveće bogatstvo zajedničkog života.

-Ideja da se ovako na zajednički način proslavi zlatna svadba je fenomenalna stvar. Mi smo ovde inače članovi i dolazimo na igranke i druženja, a ovo je nešto posebno, dodao je Mlađen Popović.

Dražići, Zoran i Dušica su početkom godine u krugu porodice obeležili zlatnu svadbu, a sada i u društvu drugih parova. I njihova porodica nosi najveće bogatstvo dva sina, snaje i dvoje unučadi.

-Mi smo se uzeli pre 50 godina u Rivici, život smo proveli i u Rijeci i Rumi i opstali zahvaljujući razumevanju, slušanju, popuštanju, deci koja brak učvršćuju i ljubavi, pre svega. Ne dolazimo u Dom penzionera na druženja, ali kad smo čuli za organizaciju zlatne svadbe, prijavili smo se bez razmišljanja, ovo je odlična ideja, kaže Dušica Dražić.

Marko i Anka Loš takođe dodaju da je ideja da se zajednički proslavi pedeset godina braka izuzetna, a po radosti i dobrom provodu to se moglo videti kod svih parova. Recept za opstanak isti, ljubav, razumevanje, slične životne želje, zdravo potomstvo i vedar duh.

Kolektivno obnavljanje zaveta pred matičarkom Slađanom Jošić upotpunili su kumovi Svetlana Kostić i Milan Kukić. U šali je svekrvu predstavljala Nataša Dražić, predsednica Udruženja „Penzioner“, darivajući mladence, ali suštinski osvrćući se na značaj trajanja i obeležavanja meseca brige o starima koji i te kako mogu i treba da uživaju i u trećem dobu.

-Dugo smo razmišljali kako da na adekvatan način obeležimo oktobar, a kako nam se u ovom mesecu bliži i dan udruženja, ovo je bila ideja da naše članove obradujemo jednom veselom zlatnom svadbom. Uz venčani list iz 1975. i dokaz trajanja našim slavljenicima smo priuštili ovakvo slavlje uz simbolične poklone i simbolično obnavljanje zaveta, rekla je Nataša Dražić.

Nisu izostali ni svatovi, uže porodice mladenaca i gosti Doma penzionera. Nije izostalo ni bacanje bidermajera, a sreća je htela da ga uhvati dama koja ove godine, kako kaže, slavi 50 godina razvoda, a igrom slučaja je zaslužna što se par Popovića sa početka ove priče upoznao i zasnovao porodicu.

-Ja sam ih upoznala, a Nada Popović kaže da sam ih usrećila. Ja danas slavim 50 godina razvoda i nikada se više nisam udavala. A sada mogu da tražim mladoženju, kaže sedamdesetčetvorogodišnja Dana Sarić.

Ne događa se često da pet parova zajedno obeleži zlatnu svadbu, rekao je ovom prilikom Stevan Kovačević, pomoćnik predsednika Opštine Ruma.

-Pedeset godina je jubilej dostojan poštovanja i divljenja. Uspeh koji ste ostvarili je za ponos. Pedeset godina braka govori o tome da ljubav nije samo emocija nego i stav iza kog stojite u lepim i manje lepim trenucima, da se zajednički planira budućnost i radi na svojoj i sreći svoje porodice. Svojim primerom ste pokazali da je i u vreme kada institucija braka posustaje, moguće braniti brak zajedničkim naporima i da date primer mladima kako se gradi budućnost, rekao je Stevan Kovačević.

Bez očekivanja, razmišljanja o budućnosti i nekih životnih stega koje nosi mladost, ova svadba je bila daleko opuštenija, moglo se primetiti među mladencima, kumovima i svim gostima.

S.B.

