Juče pet saobraćajnih nezgoda

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove, Šida, Inđije i Rume registrovano je pet saobraćajnih nezgoda. Nije bilo povređenih osoba.

