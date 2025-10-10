  • petak, 10. oktobar 2025.
Juče pet saobraćajnih nezgoda
Servis
0 Komentara

Juče pet saobraćajnih nezgoda

10. oktobar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove, Šida, Inđije i Rume registrovano je pet saobraćajnih nezgoda. Nije bilo povređenih osoba.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Najava isključenja struje za ponedeljak, 13. oktobar
categories_image
Dve osobe povređene u saobraćaju
categories_image
Radovi na popravci oštećene sigurnosno zaštitne ograde na deonici državnog puta Inđija – Maradik
categories_image
Stanje u saobraćaju
categories_image
Zatvaranje saobraćaja od Tivolske do Rigovog mlina u Rumi
categories_image
Tri nesreće tokom jučerašnjeg dana
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Osam osoba povređeno u saobraćaju

categories_image

Servis

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za sre...

categories_image

Servis | Sremska Mitrovica

Radno vreme komunalnih službi to...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt