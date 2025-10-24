  • petak, 24. oktobar 2025.
Humanitarni turnir “Jamb u Jarku” 2. novembra
Društvo | Zabava | Vesti | Sremska Mitrovica
Humanitarni turnir “Jamb u Jarku” 2. novembra

24. oktobar 2025. godine

U restoranu „Drozd“ u Jarku, u nedelju 2. novembra, biće održan četvrti humanitarni turnir „Jamb u Jarku“, koji svake godine okuplja ljubitelje ove popularne društvene igre. Početak turnira zakazan je za 13 časova.

Kotizacija za učešće iznosi 1000 dinara, a sav prihod biće namenjen kupovini novogodišnjih paketića za učenike Osnovne škole u Jarku. Organizatori su istakli da je cilj da se kroz igru i druženje doprinese lepšim praznicima najmlađih.

Za najbolje takmičare obezbeđene su nagrade u vidu medalja i pehara.

Prijave i dodatne informacije dostupne su kod Saše Teodorovića na broj telefona 065/547-96-85.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

