Devetnaesti Mini-tini fest – praznik dečije mašte, radosti i kreativnosti

Karlovčić je 24. oktobra bio centar kulture u opštini Pećinci. Toga dana, u sali Doma kulture u Karlovčiću je, pod sloganom “Deca će pobediti, održan Devetnaesti dečiji muzički festival „Mini-tini fest“. Posle tronedeljnih audicija u svim školama pećinačke opštine, u finalu festivala svojim glasom i nastupom zablistalo je 17 mladih vokalnih talenata.

U kategoriji „tini“, od šestog do osmog razreda, za titulu pobednika nadmetali su se Natalija Ilić, učenica šestog razreda iz Ašanje sa pesmom “Skinite mi dugu”, Julia Tadić, učenica osmog razreda iz Kupinova sa pesmom “Tinejdžerske muke”, Natalija Palikuća, učenica osmog razreda iz Pećinaca, sa pesmom “Toplo hladno”, Sara Kovačević, učenica šestog razreda iz Deča sa pesmom “Tata pere sudove”, učenica osmog razreda iz Pećinaca Ana Šogorović sa pesmom “Kao vatre”, Janja Bovan, učenica šestog razreda iz Šimanovaca sa pesmom “Klavir i gitara”, Nevena Jovanović, osmak iz Kupinova, sa pesmom “Čekala sam”. Potom su nastupili učenici šestog razreda Kalina Smiljanić iz Šimanovaca sa pesmom “Maštanje”, Milica Popović iz Ašanje sa pesmom “Eto to se ljubav zove”, Sofija Bogdanović iz Šimanovaca sa pesmom “Moja tajna” i jedini dečak učesnik na festivalu Boško Dobrić iz Šimanovaca sa pesmom “Trpim vaspitanje”. Na samom kraju takmičarskog dela, pesmu “Čarobna noć” pevala je Nikolina Budimčić, učenica sedmog razreda iz Kupinova.

Raskošnom šarenilu vokala na sceni, dodatnu nijansu svečane radosti pružale su plesne grupe, kostimi, baloni i maštovite animacije. Kroz veče dečije muzike i plesa, učesnike i publiku festivala vodio je vrhunski majstor dobrog raspoloženja, prijatelj dece i autor poznatih dečijih pesama Branimir Bane Rosić, poznat kao „Leteća gitara“. A da atmosfera nestrpljivog očekivanja pobednika festivala bude jednako zabavna, potrudili su se pobednici prošlogodišnjeg “Mini-tini festa”. Natalija Prijić iz Pećinaca izvela je pesmu „Hvalila se bubamara“, Lena Vlajković iz Obreža otpevala je pesmu „Haker moga srca“, dok je Saša Jovanović iz Kupinova, prošlogodišnji dobitnik gran prija, izveo pesmu „Glava mi u torbi“. I tako su, u dobrom raspoloženju, svi sačekali dodelu nagrada i proglašenje pobednika, a nagrade su bile diplome, zlatne plakete i zlatne statue za pobednike.

Ove godine, u stručnom žiriju koji je ocenjivao nastupe takmičara, bili su muzičar i kompozitor Miloš Matić, profesorka klavira Milda Kuzminac i glumac Ognjen Malušić. Oni su dodelili prvu, drugu, treću i posebnu nagradu za interpretaciju u oba uzrasta.

Treće mesto u mini kategoriji pripalo je Nataliji Davidović, a drugo mesto Maši Došenović.

Treće mesto u tini kategoriji ravnopravno su ponele Natalija Ilić, Julia Tadić i Janja Bovan, a drugo mesto – Sofija Bogdanović i Boško Dobrić.

Prvo mesto u mini kategoriji pripalo je Aleksandri Otašević, a u tini kategoriji Nikolini Budimčić.

Apsolutni pobednik ovogodišnjeg festivala i dobitnik gran-pri (grand prix) nagrade je Milica Popović.

Za visok umetnički nivo festivala, pored talentovanih vokalnih solista, zaslužni su i pedagozi i mentori koji su vredno radili sa takmičarima – Ana Ljubojević, Bojana Radivojević, Maja Mirković, Rada Kokić, Svetlana Tomašević, Snežana Pavlović, Dejan Zagorčić i Ivan Makević.

Festival je održan pod pokroviteljstvom Opštine Pećinci i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Izvor/foto: pecinci.org

