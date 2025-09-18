  • četvrtak, 18. septembar 2025.
Zaplenjen amfetamin u Inđiji, uhapšen osumnjičeni
Vesti | Crna hronika | Inđija
Zaplenjen amfetamin u Inđiji, uhapšen osumnjičeni

18. septembar 2025. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su uhapsili V. Z. (35), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće, policija je pronašla 712 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin, manju količinu biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i digitalnu vagicu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

