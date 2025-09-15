Zakazana 11. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

U utorak, 23. septembra sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 11. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1.Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica od 01.01.-30.06.2025. godine,

2.Predlozi odluka o izradi i donošenju planova detaljne regulacije, i to:

-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije dela centralne zone naselja porodičnog stanovanja „Blok B“, severno od ulice Kralja Aleksandra Karađorđevića u Sremskoj Mitrovici,

-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije vikend zone „Carina“ u Šišatovcu, K.O. Ležimir,

-predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije istočnog dela vikend zone „Golo brdo“ u Grgurevcima, Grad Sremska Mitrovica,

3.Predlog odluke o izmeni odluke o osnivanju preduzeća za održavanje ulica i puteva „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica,

4.Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o usklađivanju osnivačkog akta Biblioteke „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici sa zakonom o kulturi,

5.Izveštaji o radu gradskih uprava i gradskog veća za 2024. godinu, i to:

-Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove;

-Gradske uprave za infrastrukturu i imovinu;

-Gradske uprave za budžet, imovinu i investicije;

-Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata;

-Gradske uprave za obrazovanje;

-Gradske uprave za kulturu, sport i mlade;

-Gradske uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj;

-Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove;

-Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zdravstvo;

-Gradske uprave za e-poslove i urbanu mobilnost

-Gradskog veća,

6.Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih

preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica za period 01.01.–30.06.2025. godine i informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti na osnovu izveštaja o realizaciji programa poslovanja JKP Srem-Mačva Šabac za period 01.01.-30.06.2025. godine,

7.Prve izmene i dopune programa poslovanja javno komunalnih preduzeća i to:

-prva izmena i dopuna programa poslovanja JKP Regionalna deponija „Srem Mačva“ Šabac za 2025. godinu sa cenovnikom,

-prva izmena programa poslovanja JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica za 2025. godinu,

8.Predlozi zaključaka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu i to:

-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu, katastarske parcele br.4918/2, 4918/3, 2762, 2531/2 K.O. Sremska mitrovica,

-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu, katastarske parcele br. 7270/4 K.O. Sremska Mitrovica,

-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu, katastarske parcele br. 1862/2 K.O. Sremska Mitrovica,

9.Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2025. godinu sa predlozima

zaključaka o određivanju nadležnog organa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i na korišćenje bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,

10.Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2024. godinu JKP Regionalna Deponija „Srem-Mačva“ Šabac sa odlukom o raspodeli ostvarene neto dobiti za 2024. godinu,

11.Prva izmena finansijskog plana sa prvom izmenom programa poslovanja Predškolske ustanove „Pčelica“ za 2025. godinu,

12.Izmene planova i programa poslovanja za 2025. godinu budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma, u to:

-Biblioteka „Gligorije Vozarović“

-Galerija „Lazar Vozarević“

-Pozorište „Dobrica Milutinović“

-Istorijski arhiv „Srem“

-Centar za kulturu „Sirmijumart“

-„Muzej Srema“

-Zavod za zaštitu spomenika kulture

-Ustanova za negovanje kulture „Srem“

-Poslovno sportski centar „Pinki“

-Atletski stadion

-Turistička organizacija,

13.Izbori i imenovanja.

