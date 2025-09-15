Zakazana 11. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

U utorak, 23. septembra sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 11. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.
Na dnevnom redu sednice naći će se:
1.Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica od 01.01.-30.06.2025. godine,
2.Predlozi odluka o izradi i donošenju planova detaljne regulacije, i to:
-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije dela centralne zone naselja porodičnog stanovanja „Blok B“, severno od ulice Kralja Aleksandra Karađorđevića u Sremskoj Mitrovici,
-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije vikend zone „Carina“ u Šišatovcu, K.O. Ležimir,
-predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije istočnog dela vikend zone „Golo brdo“ u Grgurevcima, Grad Sremska Mitrovica,
3.Predlog odluke o izmeni odluke o osnivanju preduzeća za održavanje ulica i puteva „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica,
4.Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o usklađivanju osnivačkog akta Biblioteke „Gligorije Vozarović“ u Sremskoj Mitrovici sa zakonom o kulturi,
5.Izveštaji o radu gradskih uprava i gradskog veća za 2024. godinu, i to:
-Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove;
-Gradske uprave za infrastrukturu i imovinu;
-Gradske uprave za budžet, imovinu i investicije;
-Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata;
-Gradske uprave za obrazovanje;
-Gradske uprave za kulturu, sport i mlade;
-Gradske uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj;
-Gradske uprave za komunalne i inspekcijske poslove;
-Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zdravstvo;
-Gradske uprave za e-poslove i urbanu mobilnost
-Gradskog veća,
6.Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih
preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica za period 01.01.–30.06.2025. godine i informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti na osnovu izveštaja o realizaciji programa poslovanja JKP Srem-Mačva Šabac za period 01.01.-30.06.2025. godine,
7.Prve izmene i dopune programa poslovanja javno komunalnih preduzeća i to:
-prva izmena i dopuna programa poslovanja JKP Regionalna deponija „Srem Mačva“ Šabac za 2025. godinu sa cenovnikom,
-prva izmena programa poslovanja JKP „Toplifikacija“ Sremska Mitrovica za 2025. godinu,
8.Predlozi zaključaka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu i to:
-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu, katastarske parcele br.4918/2, 4918/3, 2762, 2531/2 K.O. Sremska mitrovica,
-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu, katastarske parcele br. 7270/4 K.O. Sremska Mitrovica,
-predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu, katastarske parcele br. 1862/2 K.O. Sremska Mitrovica,
9.Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2025. godinu sa predlozima
zaključaka o određivanju nadležnog organa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i na korišćenje bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
10.Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2024. godinu JKP Regionalna Deponija „Srem-Mačva“ Šabac sa odlukom o raspodeli ostvarene neto dobiti za 2024. godinu,
11.Prva izmena finansijskog plana sa prvom izmenom programa poslovanja Predškolske ustanove „Pčelica“ za 2025. godinu,
12.Izmene planova i programa poslovanja za 2025. godinu budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma, u to:
-Biblioteka „Gligorije Vozarović“
-Galerija „Lazar Vozarević“
-Pozorište „Dobrica Milutinović“
-Istorijski arhiv „Srem“
-Centar za kulturu „Sirmijumart“
-„Muzej Srema“
-Zavod za zaštitu spomenika kulture
-Ustanova za negovanje kulture „Srem“
-Poslovno sportski centar „Pinki“
-Atletski stadion
-Turistička organizacija,
13.Izbori i imenovanja.