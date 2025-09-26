  • petak, 26. septembar 2025.
„Ulica Milenkova“ 28. septembra na platou Kulturnog centra opštine Beočin
Kultura | Beočin
0 Komentara

„Ulica Milenkova“ 28. septembra na platou Kulturnog centra opštine Beočin

26. septembar 2025. godine

U nedelju, 28. septembra sa početkom u 16 časova na platou Kulturnog centra opštine Beočin održaće se prva manifestacija ,,Ulica Milenkova“ posvećena životu i stvaralaštvu romantičarskog pesnika Jovana Grčića Milenka.

U okviru programa, posetioci će imati priliku da se kroz glumačke, recitatorske, muzičke i edukativne sadržaje upoznaju sa najpoznatijim delima Jovana Grčića Milenka „fruškogorskog slavuja“ Srema, a kostimografija glumaca i atmosfera odisaće estetikom i modom 19. veka, epohom kada je pesnik živeo i stvarao.

Najmlađi posetioci imaće priliku da kroz kratki igrokaz nauče nešto o Jovanu Grčiću Milenku ali i da ožive njegovu poeziju na platnima uz tematsku radionicu slikanja.

Prijave za učešće u radionicama kao i više informacija o događaju mogu se dobiti putem broja telefona Kulturnog centra 021 870 230.

Uz glumačke performanse, poeziju koja živi kroz nove generacije i recituje se u “Ulici Milenkovoj“, publika će imati priliku da pogleda izložbu predmeta i rukotvorina koje svedoče o građanskom životu 19. veka i da se podsete nekih od narodnih običaja ovog kraja.

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Pesmom rodu – za slobodu
categories_image
Održan maskenbal „U bajci stanujem“ FOTO
categories_image
Godina velikih jubileja u Kulturnom centru „Brana Crnčević“ Ruma-KC su gradili svi Rumljani
categories_image
Manifestacije „Lovački gulaš“ u subotu u Suseku
categories_image
Dani Atanasija Stojkovića u Gradskoj biblioteci u Rumi
categories_image
Slobodan Stanković: Kultura je pravo svake zajednice
Povezane Vesti
categories_image

Kultura | Vesti

Godišnja izložba „Esnafa&#...

categories_image

Kultura | Ruma

IZLOŽBA POVODOM DANA ŽENA

categories_image

Društvo | Vesti | Beočin

NOVA POSTAVKA U GALERIJI POD VED...

categories_image

Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica

Održana promocija zbirke priča &...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt