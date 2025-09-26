„Ulica Milenkova“ 28. septembra na platou Kulturnog centra opštine Beočin

U nedelju, 28. septembra sa početkom u 16 časova na platou Kulturnog centra opštine Beočin održaće se prva manifestacija ,,Ulica Milenkova“ posvećena životu i stvaralaštvu romantičarskog pesnika Jovana Grčića Milenka.

U okviru programa, posetioci će imati priliku da se kroz glumačke, recitatorske, muzičke i edukativne sadržaje upoznaju sa najpoznatijim delima Jovana Grčića Milenka „fruškogorskog slavuja“ Srema, a kostimografija glumaca i atmosfera odisaće estetikom i modom 19. veka, epohom kada je pesnik živeo i stvarao.

Najmlađi posetioci imaće priliku da kroz kratki igrokaz nauče nešto o Jovanu Grčiću Milenku ali i da ožive njegovu poeziju na platnima uz tematsku radionicu slikanja.

Prijave za učešće u radionicama kao i više informacija o događaju mogu se dobiti putem broja telefona Kulturnog centra 021 870 230.

Uz glumačke performanse, poeziju koja živi kroz nove generacije i recituje se u “Ulici Milenkovoj“, publika će imati priliku da pogleda izložbu predmeta i rukotvorina koje svedoče o građanskom životu 19. veka i da se podsete nekih od narodnih običaja ovog kraja.

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.