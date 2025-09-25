U APR pokrenut veb-portal za pristup poslovnim i finansijskim podacima

Agencija za privredne registre Republike Srbije (APR) saopštila je da, polazeći od zakonom utvrđenih nadležnosti i poslova, među kojima je i obrada i izdavanje registrovanih podataka, poslovnoj zajednici od danas stavlja na raspolaganje novi veb-portal koji omogućava brži pristup poslovnim i finansijskim podacima, analitičkim uvidima i drugim digitalnim uslugama, direktno iz objedinjenih elektronskih baza Agencije.

Uz napredna tehnološka rešenja, portal omogućava jednostavniji uvid i preuzimanje ažurnih podataka, a zahvaljujući velikom izboru novih i do sada nedostupnih funkcionalnosti, sa naprednim pretraživačima i složenijom obradom podataka, omogućeno je pružanje poslovnih informacija veće upotrebne vrednosti, neposredno od izvora tih podataka.

Agencija za privredne registre od novih digitalnih usluga, dostupnih putem Portala za isporuke podataka izdvaja:

- objedinjeni pregled registrovanih podataka o jednom subjektu iz svih registara i evidencija, - dnevno praćenje promena kod izabranih subjekata i automatizovano obaveštavanje putem e-pošte, - napredno pretraživanje i kreiranje lista subjekata po odabranim kriterijumima, - kompletne i sažete finansijske izveštaje, pokazatelje i godišnje ocene boniteta, za poslednjih pet izveštajnih godina.

Pored podataka iz registara i evidencija APR-a, korisnicima su dostupni i podaci Narodne banke Srbije o tekućim računima i prinudnoj naplati, kao i informacije o deset najvećih akcionara akcionarskih društava iz Centralnog registra hartija od vrednosti.

Pristup novoj elektronskoj usluzi za isporuke podataka je državnim organima omogućen od juna 2024. godine, dok su ove digitalne usluge od danas dostupne i široj poslovnoj zajednici putem veb-portala na internet stranici Agencije za privredne registre.

Agencija za privredne registre, zahvaljujući najsavremenijim rešenjima, namerava da sa Portalom za isporuke podataka obezbedi pouzdan i efikasan pristup podacima u skladu sa potrebama savremenog poslovanja i konkurentne privrede.

Takođe, Agencija za privredne registre najavljuje da će na portalu u narednom periodu biti omogućene i dodatne, unapređene funkcionalnosti, kao što su fleksibilni statistički izveštaji, sektorske analize, uporedni analitički uvidi, finansijska poređenja subjekata istog tipa ili segmenta, po svim elementima finansijskih izveštaja, ističe se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

