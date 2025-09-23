  • utorak, 23. septembar 2025.
Šest saobraćajnih nezgoda na sremskim putevima
0 Komentara

Šest saobraćajnih nezgoda na sremskim putevima

23. septembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Šida, Stare Pazove i Rume, registrovano je šest saobraćajnih nezgoda.

Dve osobe su povređene.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

