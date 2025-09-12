  • petak, 12. septembar 2025.
REPUBLIČKI FOND PIO: U toku prikupljanje potvrda o školovanju
Društvo | Vesti
REPUBLIČKI FOND PIO: U toku prikupljanje potvrda o školovanju

12. septembar 2025. godine

Za učenike i studente koji su korisnici porodične penzije, početak školske godine je vreme kada Fondu PIO treba da dostave potvrde o školovanju, kako bi penzija nastavila nesmetano da im se isplaćuje.

Prema odredbama Zakona o PIO, dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života, a nakon toga ovo pravo ostvaruje ako je na školovanju. Pravo na penziju detetu pripada do kraja školovanja, a najkasnije do navršenih 20 godina života ako pohađa srednju školu, odnosno 26 godina života ako studira.

Rok za dostavljanje potvrde o školovanju za učenike srednjih škola koji koriste ovo pravo je u septembru, odmah po upisu školske godine, dok su studenti u obavezi da potvrde o upisu nove školske godine nadležnim filijalama Fonda dostave u oktobru, takođe odmah po upisu godine.

S obzirom na to da se u nekim visokoškolskim ustanovama upis školske godine vrši u novembru, u tom slučaju je neophodno da studenti dostave potvrde o školovanju u novembru, čim upišu novu školsku godinu.

Osim podataka o identitetu deteta i ustanovi koja je izdaje, potvrda treba da sadrži i podatke o tome na koju školsku godinu se odnosi, kao i o statusu učenika, odnosno studenta u toj školskoj godini. Na potvrdama je potrebno upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija, a mogu se doneti lično ili poslati poštom.

Blagovremenim dostavljanjem školske potvrde isplata penzije će se redovno nastaviti.
Studenti su u obavezi da potvrde o upisu nove školske godine nadležnim filijalama Fonda dostave u oktobru, odmah po upisu godine.

