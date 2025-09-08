  • ponedeljak, 8. septembar 2025.
Registrovane dve saobraćajne nesreće
Servis
Registrovane dve saobraćajne nesreće

8. septembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice i Pećinaca, registrovane su dve saobraćajne nezgode. Povređene su dve osobe.

