  • petak, 26. septembar 2025.
Radovi na državnom putu I A reda broj 3, Ruma – Pećinci
Servis
Radovi na državnom putu I A reda broj 3, Ruma – Pećinci

26. septembar 2025. godine

JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se od 26.09. do 01.10.2025. godine, izvoditi radovi na rehabilitaciji kolovoza državnom putu I A reda broj 3, deonica Ruma – Pećinci ( od km 57+800 do km 57+300 ).

Tokom izvođenja radova, 24 časa dnevno u smeru Beograd – Šid, za saobraćaj će biti zatvorene preticajna i vozna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati zaustavnom saobraćajnom trakom.

U smeru Šid – Beograd saobraćaj će se odvijati normalno.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

