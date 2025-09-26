Radovi na državnom putu I A reda broj 3, Ruma – Pećinci

JP „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se od 26.09. do 01.10.2025. godine, izvoditi radovi na rehabilitaciji kolovoza državnom putu I A reda broj 3, deonica Ruma – Pećinci ( od km 57+800 do km 57+300 ).
Tokom izvođenja radova, 24 časa dnevno u smeru Beograd – Šid, za saobraćaj će biti zatvorene preticajna i vozna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati zaustavnom saobraćajnom trakom.
U smeru Šid – Beograd saobraćaj će se odvijati normalno.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.