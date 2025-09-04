Radovi na deonici autoputa Ruma – Pećinci

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da će se od 05. septembra, izvoditi radovi na rehabilitaciji kolovoza, na delu državnog puta I A reda broj 3, petlja Ruma – petlja Pećinci, na km 70+150 do km 65+200, u smeru ka Šidu.
U zoni izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka 24 časa dnevno, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom trakom i biti preusmeren u kolovoznu traku suprotnog smera (u preticajnu saobraćajnu traku).
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.