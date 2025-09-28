PRIPREME PRED GREJNU SEZONU: Ništa bez bukve

Kako se približavaju hladniji dani, mnogi domaćini već razmišljaju o tome da li su pripremili dovoljno ogreva i kakve su cene na tržištu. Iako su danas mnogi prešli na mnogo jednostavniji način grejanja, kao što je gas, oni nešto iskusniji ne odustaju od tradicionalnog. Razlog u tome nalaze u nekom vidu sigurnosti, pre svega zbog nestabilne situacije u svetu, zbog koje kako kažu, možemo da se nađemo u problemu.

-Kod mene u komšiluku najviše se i dalje traže drva, ali cene nisu iste kao prošle godine. Metar bukve sada ide i do devet hiljada dinara ako je kvalitetna, dok se slabija drva mogu naći jeftinije, ali ona brže sagore i daju manje toplote. Kada na to dodate i troškove sečenja i cepanja, sve izađe još skuplje. Poređenja radi, ugalj je nešto stabilniji po pitanju cene, ali i tu kvalitet varira. Ima onog koji dobro gori i dugo drži toplotu, ali ima i sitnog, punog prašine, pa se čovek više namuči nego što se ugreje. Sa druge strane, briketi lepo gore i praktični su, ali za veću kuću kao što je moja, ispada da ih treba mnogo, pa se na kraju ne isplate. Možda su pogodniji za manje prostore ili za ljude koji žele urednije skladištenje – kaže Jovan Mijatović iz Laćarka.

Iako ponuda na tržištu postoji, domaćini uglavnom vagaju između cene i kvaliteta.

-Ko se snašao ranije, bolje je prošao. Sad kako ide hladnije vreme, cene obično rastu. Ja sam se obezbedio na vreme, jer nema goreg nego da te uhvati zima bez ogreva – dodaje sagovornik.

Dilema oko ogreva i dalje postoji, drva, ugalj ili pak gas, ali jedno je sigurno, bez obzira na izbor, domaćini će i ove zime morati dobro da planiraju kako bi obezbedili toplinu svojih domova.

Lakše je sa peletom

Porodica Simić iz Salaša Noćajskog prošle godine odlučila je da pređe sa tradicionalnog grejanja na drva i ugalj na ekološki prihvatljiviji energent – pelet. Iako su ulaganja u novu peć i adaptaciju sistema bila značajna, kako ističe Sava Simić, pogodnosti su velike.

-Još uvek nismo nabavili ogrev za celu sezonu, ali više se ne opterećujemo kao ranije. Pelet je lako dostupni i možemo ga uvek nabaviti po potrebi, bez straha da ćemo previše zauzeti prostora ili “zarobiti” novac, kao što je bio slučaj sa velikim količinama drva ili uglja – objašnjava Sava.

Simići su prošle zime počeli da koriste pelet, i to već u septembru, a grejali su se čak do juna. Za novu grejnu sezonu ne pripremaju se odmah krajem leta kao što je to ranijih godina bio slučaj.

-Osećam se dosta rasterećenije sa peletom, a kako je prošla zima pokazala, on je dosta parktičniji i čistiji. Nema više obilaženja vatre, lopatanja uglja i cepanja i unošenja drva svako malo. Pelet je mnogo lakši za korišćenje. Osim toga, sa peletom nema potrebe za skladištenjem velike količine ogreva – naglašava Sava.

Cena peleta mahom ne varira puno, a kako kaže Sava, kreće se u rasponu od 250 do 280 evra po toni, u zavisnosti od lokacije i trenutne ponude. U manjim mestima, peleti mogu biti čak i jeftiniji.

Kotao bi i dušu sagoreo

Iako je gas u inđijskoj opštini najzastupljeniji energent, još uvek ima domaćinstava koja se greju na čvrsto gorivo. Mile Novković iz Jarkovaca kaže da koristi kombinaciju više načina grejanja, pokušavajući da smanji troškove i svede na minimum.

-Grejanje nije jeftino kako god da okreneš, zima je duga i hladna, a plata niska i valja se dobro pripremiti, kaže Novković.

Tokom zime porodica Novković potroši oko šest metara drva i ostalo plin, a trude se da uvek ogrev kupe na vreme.

-Mora se kupovati ranije, u fazama, pa se posle dokupi, ako zafali, napominje naš sagovornik.

On kaže da nekad kupuje i metar po metar, kad zima pokaže zube.

-Snalazim se i kod prijatelja koji mi ostavljaju palete, pa to onda bude dobar dodatak, 50 komada paleta, imam za skoro mesec dana grejanja, kaže naš sagovornik.

Novković ističe da je najkvalitetnije drvo bukva, ali imajući u vidu njenu cenu od devet hiljada dinara, mora se prilagođavati.

-Kupi se neka količina da drži vatru, ostatak se kombinuje sa ostalim vrstama, u kotao sve može, tvrdi naš domaćin, ističući da je najvažnije da je kuća topla.

Naš domaćin se polako hvata za glavu kad mu se pomene grejanje i kaže da tu brigu najradije prepušta supruzi.

-Taj kotao bi i dušu sagoreo, odmah me glava zaboli, završava Novković

Gas zamenjuje čvrst ogrev

Dugogodišnji prodavci drva na Bregu u Rumi potvrđuju da se sve više građana opredeljuje za grejanje na gas. Drva za ogrev sa Cera i iz okoline Valjeva se prodaju, ali daleko manje u odnosu na ranije godine.

Danas pred novu grejnu sezonu drva – bukva, cer, grab se prodaju po ceni od 7.000 do 7.500 dinara po metru. To su uglavnom starije mušterije, ali prodavci kažu da je primetno da ih je manje, neki više nisu među živima, a mnogi su prešli na gas. Za svoja drva kažu da su kvalitetna, da mušterije nisu imale primedbi, ali da ih je sve manje. Prodavci dodaju da su na usluzi, dovoze i na kuću, cepaju, uređuju, sve kako bi zadržali kupce kojih je ipak manje.

To potvrđuje i Rastko Jankov iz Rume, penzioner koji će se od ove sezone grejati na gas.

-Lakše je, čistije, jednostavnije. Gas sam skoro uveo, još ne znam koliko ću ga plaćati u grejnoj sezoni, ali svakako će biti daleko lakše, posebno u penzionerskim godinama. Tek ću da vidim kolika je ušteda. Do sada sam se grejao na drva, često sam ih kupovao preko Udruženja penzionera, a poslednja koja sam kupovao koštala su 8.000 dinara, objašnjava Rastko Jankov iz Rume.

Drva su zakon

I veliki broj stanovnika opštine Stara Pazova smatra da je ekonomičnije grejati se na čvrsto gorivo, pre svega na drva. Ko ima priliku i dozvolu šumara, proći će najjeftinije. Budući da za mnoge nabavka drveta direktno iz šume nije opcija, većina se opredeljuje za proverene dobavljače.

Pred kuću Martina Dubovskog u četvrtak je stiglo četiri kubika, kako poznavaoci kažu, kvalitetnog, hrastovog i bukovog drveta. Već treću sezonu Martin naručuje ovakvo drvo, ista je cena kao i prošle godine, za četiri kubika 17.000 dinara.

-To su okrajci sa pilane, sve je tvrdo drvo. Imam cirkular i sam ću to sve da isečem. Neće dugo ovo da potraje zato što ložim na dva mesta, kombinujemo malo i struju – kaže Martin i dodaje:

-Pored ova četiri kubika već smo kupili bukovinu, paletu isečenih parčadi, metar sa 1,8 metara, a cena je 9.500 po metru kubnom. To jeste skuplje nego prošle godine – primećuje Martin, dok na ugalj ne pomišlja.

-Ne isplati se, lošeg je kvaliteta, koliko ima uglja toliko bude i kamenja – zaključuje ovaj domaćin.

Komšinica, koja je ipak kupila ugalj, za tonu je dala čak 18.000 dinara.

Na obodu Pazove, drva se nude i sa kamiona, čiji vlasnici ne žele „medijsku pažnju“, tvrde da se radi o kvalitetnoj bukvi, a cena kubnog metra je 8.000 dinara. Potražnja je konstantno dobra jer kažu: „Drva su zakon“. Oni koji godinama nabavljaju drva od istog prevoznika, plaćaju 7.500 za kubik i dobiju gratis sečenje testerom. Sama usluga sečenja u staropazovačkoj Opštini najčešće se plaća 700 dinara po kubnom metru.

Na jednoj od građara cena palete veličine metar sa 1,8 metara isečenog drveta za loženje košta 18.000 dinara.

-Cena je ista kao prošle godine ali je potražnja manja – tvrdi Zora Šovljanski. Očekuje veće interesovanje kada krenu hladniji dani.

-U toku grejne sezone dobro ide briket, uvek ima potražnje i prodaje se cele zime, ide po dva-tri paketa. Prošle godine je bio 320 dinara za 10 kilograma, mislim da će i ove godine biti isto. Pelet ne uzimam jer se traži u malim količinama, ne mogu da uzmem šleper, a da prodajem po džak-dva – zaključuje Zora.

ESN

