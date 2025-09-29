  • ponedeljak, 29. septembar 2025.
Preventivnim pregledima obeležen Svetski dan srca
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Preventivnim pregledima obeležen Svetski dan srca

29. septembar 2025. godine

Ruma-Svetski dan srca protekle nedelje Dom zdravlja „Ruma“ obeležio je preventivnim medicinskim pregledima za građane na Gradskom trgu. Akcija je privukla veliki broj sugrađana pa je pregledano njih pedesetoro. Sa sloganom „Ne propusti ni jedan otkucaj“ išlo se ka cilju podizanja svesti o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti koje su vodeći uzročnik smrtnosti.
-Današnji događaj bio je odlična prilika za sve naše sugrađane da se pobrinu za svoje zdravlje, posebno kada su u pitanju bolesti srca i krvnih sudova. Zadovoljni smo odzivom i Obavili smo pedesetak pregleda. Mahom su to bili stariji sugrađani, međutim, mi apelujemo i na mlađe ljude da kontrolišu svoje zdravlje, jer je ključ zdravlja u prevenciji, istakla je dr Mirjana Mileusnić iz Doma zdravlja Ruma.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Putevi Srbije: Nemojte otvarati SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine
categories_image
Pretnja unošenja hladnog oružja u OŠ „Jovan Popović“ u Sremskoj Mitrovici
categories_image
U Beočinu održana prva manifestacija „Ulica Milenkova“
categories_image
Sećanje na „Krvavi marš“
categories_image
PRIPREME PRED GREJNU SEZONU: Ništa bez bukve
categories_image
Mitrovački Crveni krst u periodu 1933 – 1941. godine
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Crna hronika

Osumnjičen za pokušaj ucene

categories_image

Vesti

Skoro polovina zaraženih u Beogr...

categories_image

Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica

45 godina „Kolomejke“

categories_image

Društvo | Vesti

Pokrajinsko takmičenje učenika s...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt