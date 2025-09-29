Preventivnim pregledima obeležen Svetski dan srca

Ruma-Svetski dan srca protekle nedelje Dom zdravlja „Ruma“ obeležio je preventivnim medicinskim pregledima za građane na Gradskom trgu. Akcija je privukla veliki broj sugrađana pa je pregledano njih pedesetoro. Sa sloganom „Ne propusti ni jedan otkucaj“ išlo se ka cilju podizanja svesti o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti koje su vodeći uzročnik smrtnosti.

-Današnji događaj bio je odlična prilika za sve naše sugrađane da se pobrinu za svoje zdravlje, posebno kada su u pitanju bolesti srca i krvnih sudova. Zadovoljni smo odzivom i Obavili smo pedesetak pregleda. Mahom su to bili stariji sugrađani, međutim, mi apelujemo i na mlađe ljude da kontrolišu svoje zdravlje, jer je ključ zdravlja u prevenciji, istakla je dr Mirjana Mileusnić iz Doma zdravlja Ruma.

