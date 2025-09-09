  • utorak, 9. septembar 2025.
PODRŠKA POLJOPRIVREDNICIMA: Za nabavku mašina i opreme 550 miliona dinara
Vesti | Poljoprivreda
0 Komentara

PODRŠKA POLJOPRIVREDNICIMA: Za nabavku mašina i opreme 550 miliona dinara

9. septembar 2025. godine

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uručila je 623 ugovora vredna 550 miliona dinara poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.

Zaključeni su ugovori sa 511 korisnika po konkursu za unapređivanje primarne proizvodnje biljnih kultura, a po konkursu za unapređivanje stočarske proizvodnje sa 112 korisnika.

Predsednica je istakla da je reč o dva najznačajnija i najobimnija konkursa u ovoj godini u oblasti poljoprivrede, koji imaju za cilj da dodatno podstaknu domaće proizvođače hrane da obnove svoju opremu i time unaprede radni proces.

Pokrajinska vlada je ove godine opredelila ukupno 550 miliona dinara za bespovratnu finansijsku podršku poljoprivrednim gazdinstvima, od čega je 435 miliona dinara namenjeno za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura, a 115 miliona dinara za stočarsku proizvodnju.

-Pokrajinska vlada svake godine izdvaja sve više sredstava za sektor poljoprivrede i program podrške za sprovođenje politike seoskog razvoja, unutar čega se i realizuju ova dva konkursa. Za poslednje dve godine, budžet za program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja povećan je za 300 miliona dinara i sada iznosi rekordnih 1,3 milijarde – istakla je predsednica Gojković.

Predsednica je istakla da je u prethodnih deset godina Pokrajinska vlada izdvojila više od 100 milijardi dinara za razvoj poljoprivrede, od čega veliki deo čine upravo bespovratne subvencije.

-Nastavićemo da radimo i u budžetu za 2026. godinu na obezbeđivanju boljih uslova za vaš rad, kako po ovim konkursima, tako i za programe subvencijionisanja uređenja atarskih puteva, protivgradnih sistema, navodnjavanja i ublažavanja poslednica vremenskih nepogoda – izjavila je predsednica Pokrajinske vlade.

Dodeli ugovora prisustvovao je i zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Zoltan Tot.

Tekst i foto: Pres biro Pokrajinske vlade

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Počela 47. kampanja u pećinačkoj šećerani
categories_image
Romskim učenicima u Beočinu uručen školski pribor
categories_image
Slađani Milenković uručena književna nagrada „Stražilovo”
categories_image
Održan “Kotlić iz bloka”- pobedila ekipa “Mim-Mataruga”
categories_image
Otvoren Javni poziv za dostavu inicijativa za dodelu opštinskih nagrada i priznanja
categories_image
Branislava Čović Pijetruh: Od logopeda do profesora u prestižnoj međunarodnoj britanskoj školi
Povezane Vesti
categories_image

Servis | Vesti

Raspored radarskih kontrola na p...

categories_image

Društvo | Crna hronika | Vesti | Sremska Mitrovica

Mladić (21) uhapšen zbog ubistva...

categories_image

Vesti

Kancelarija za romska pitanja u ...

categories_image

Društvo | Hronika | Šid | Vesti

Zaplenjeno 100.000 psihoaktivnih...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt