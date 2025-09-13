Olakšice za borce, vojne i civilne invalide rata i njihovu decu

Borcima, vojnim i civilnim invalidima rata sa prebivalištem na teritoriji opštine Beočin dostupne su određene olakšice i podrška u okviru lokalnih socijalnih mera. Na osnovu važećih odluka lokalne samouprave, omogućene su pogodnosti koje obuhvataju niže troškove komunalnih usluga, poklone za decu korisnika ovih prava, kao i punu subvenciju mesečnih karata za prevoz srednjoškolaca i studenata.

PRAVO NA SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA JAVNIH PREDUZEĆA

Subvencionisana cena komunlanih usluga obuhvata usluge sledećih javnih preduzeća:

1.Snabdevanje vodom – JKP ,,Beočin“ Beočin;

2.Prečišćavanje i odvođenje atmosferskih otpadnih voda – JKP ,,Beočin“ Beočin;

3.Upravljanje komunalnim otpadom – JKP ,,Beočin“ Beočin;

4.Proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom – JP ,,Toplana“ Beočin.

Pravo na subvencionisanu cenu ostvaruju lica koja su stekla status borca, vojnog invalida ili civilnog invalida rata.

Korisnici usluga ostvaruju pravo na subvencionisanu cenu u zavisnosti od kategorije korisnika i to:

1.Borci I kategorije i vojni invalidi – subvencije u visini od 30% cene usluga;

2.Borci II kategorije – subvencije u visini od 20% cene usluga;

3.Borci III kategorije i civilni invalidi rata – subvencije u visini od 10% cene usluga.

Uslovi za ostvarivanje subvencionisane cene su:

-da korisnik komunalnih usluga ima prebivalište na teritoriji opštine Beočin poslednje 3 godine;

-da je korisnik komunalnih usluga svojstvo, odnosno pravo na osnovu koga se svrstava u kategoriju korisnika po ovoj odluci, stekao na osnovu propisa koji se primenjuju u Republici Srbiji;

-da korisnik komunalnih usluga ima prijavljeno prebivalište na adresi stana za koji zahteva subvencionisanu cenu komunalnih usluga, kao i da je izmirio sve dospele obaveze do dana podnošenja zahteva.

Dokumentacija koja se podnosi:

1.Dokaz o adresi prebivališta (očitana ili kopirana lična karta);

2.Poslednji račun za komunalne usluge izdat od strane pružaoca usluga na ime korisnika prava ili dokaz o pravnom osnovu korišćenja domaćinstva;

3.Dokaz o statusu borca, vojnog invalida ili civilnog invalida rata u skladu sa Zakonom.

Opštinska uprava službenim putem pribavlja dokaz o redovnom izmirivanju obaveza.

Zahtev se podnosi u Uslužnom centru Opštinske uprave Beočin (Školska br.2) .

Nadležno odeljenje, po utvrđivanju ispunjenosti uslova, izdaje korisniku komunalnih usluga rešenje o pravu na subvencionisanu cenu, i sastavlja spisak korisnika subvencionisane cene komunalnih usluga koji dostavlja pružaocima usluga.

Korisnik je obavezan da nadležnom pružaocu usluga prijavi svaku promenu koja je od uticaja na ostvarivanje i prestanak prava iz ove odluke, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

PRAVO NA POKLON DECI BORACA, VOJNIH INVALIDA I CIVILNIH INVALIDA RATA OPŠTINE BEOČIN

Pravo na poklon ostvaruje roditelj koji je stekao status borca, vojnog invalida ili civilnog invalida rata u skladu sa Zakonom za dete do 15 godina starosti, povodom 16. oktobra – Dana Opštine Beočin.

Poklon se daje u novčanom iznosu u visini od 10% prosečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, po poslednjem podatku. Uslovi za ostvarivanje prava na poklon:

1.da roditelj ima prebivalište na teritoriji opštine Beočin poslednjih 6 meseci;

2.da je roditelj status borca, vojnog invalida ili civilnog invalida rata stekao na osnovu propisa koji se primenjuju u Republici Srbiji.

Pravo na poklon se ostvaruje na osnovu zahteva koji podnosi roditelj deteta u Uslužnom centru, odnosno Odeljenju za imovinske, opšte i zajedničke poslove Opštinske uprave Beočin, najkalsnije do 1. oktobra 2025. godine.

Dokumentacija koja se podnosi:

1.Očitana ili kopirana lična karta;

2.Kopija tekućeg računa podnosioca zahteva

3.Dokaz o statusu borca, vojnog invalida ili civilnog invalida rata u skladu sa Zakonom.

PRAVO NA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA U IZNOSU OD 100 ODSTO CENE

Srednjoškolci i studenti čiji roditelji su stekli status borca, vojnog invalida ili civilnog invalida rata u skladu sa Zakonom takođe stiču pravo na regresiranje troškova prevoza u iznosu od 100 odsto cene pretplatne mesečne karte.

