Odabrani glumci za koreodramu „Zemlja bez kiše“

Sremska Mitrovica i Pećinci postaju novo središte savremenih scenskih formi zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Ministarstva kulture Republike Srbije, kao i podršci Opštine Pećinci, Grada Sremska Mitrovica, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Kancelarije za inkluziju Roma. Naime, u nedelju, 7. septembra 2025. godine, na Velikoj sceni Pozorišta „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici održana je audicija za koreodramu „Jerma – Zemlja bez kiše“, u koprodukciji jedinog profesionalnog pozorišta u Sremu i Kulturnog centra „Pećinci“.

Audicija je izazvala veliko interesovanje – prijavilo se 38 kandidata, od kojih je 23 nastupilo uživo pred komisijom, dok je troje kandidata poslalo video materijal koji je ravnopravno vrednovan. Učesnici su imali zadatak da kroz govor, muziku, pevanje i scenski pokret pokažu svoje veštine, kao i sposobnost da reaguju na umetničke podsticaje i improvizaciju. Atmosfera je, po rečima organizatora, bila profesionalna, ali i dobronamerna i podsticajna.

Komisiju su činili: Slobodan Stanković (pozorišni reditelj), Stefan Tajbl (producent predstave), Jelena Šarković (dramaturškinja), Miloš Matić (stručni saradnik za muziku), Milda Kuzminac (klavirski saradnik), Agota Vitkai Kučera (stručni saradnik za vokalnu tehniku), Jelena Arsić (stručni saradnik za scenske igre), Ognjen Maulišić (stručni saradnik za scenski pokret), kao i glumci Pozorišta „Dobrica Milutinović“ – Jelena Janković i Vladimir Balašćak.

Nakon višesatnog rada i pažljive selekcije, doneta je odluka da u ansambl uđu: Dragan Vesić, Andrijana Đorđević, Petar Đurđević, Pavle Ivanović, Anja Jovanović, Nina Martinović, Teodora Miklušev, Anastasija Rančić, Jovan Simeunović i Aleksandra Urošević.

Probe počinju 1. novembra, a premijerni ciklus zakazan je za decembar 2025. godine – premijera 10, prva repriza 11. i druga repriza 12. decembra.

Projekat „Jerma – Zemlja bez kiše“ donosi savremenu koreodramsku adaptaciju klasičnog teksta Federika Garsije Lorke, prilagođenu lokalnom i savremenom kontekstu, uz snažan akcenat na muzici, pokretu i simbolici.

Ovaj projekat predstavlja važan korak u kulturnom životu Vojvodine i šire, jer pokazuje da mladi umetnici imaju snagu, energiju i kreativnost da sopstvenim radom obogate scenu. Audicija za koreodramu nije bila samo izbor najboljih kandidata, već i susret ideja, talenata i generacijskih iskustava. U tom spoju leži potencijal koji nagoveštava da će publika dobiti uzbudljivo scensko delo, a lokalna zajednica podsticaj za dalji razvoj savremenih umetničkih praksi.

