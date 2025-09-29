Obaveštenje o rasporedu rada mesnih ambulanti

Rad terenskih ambulanti Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci tokom meseca oktobra odvijaće se po sledećem rasporedu:

Ambulanta Ašanja – utorak i četvrtak (7-14 časova)

Ambulanta Brestač – utorak i četvrtak (7-14 časova)

Ambulanta Donji Tovarnik – utorak i petak (7-14 časova)

Ambulanta Karlovčić – ponedeljak i petak (7-14 časova)

Ambulanta Kupinovo – ponedeljak, sreda i petak (7-14 časova)

Ambulanta Obrež – utorak i četvrtak (7-14 časova)

Ambulanta Ogar – ponedeljak, sreda i četvrtak (7-14 časova)

Ambulanta Popinci – sreda (7-14 časova)

Ambulanta Sremski Mihaljevci – sreda (7-14 časova)

Ambulanta Subotište – ponedeljak i petak (7-14 časova)

Ambulanta Šimanovci – svi radni dani u nedelji (7-19 časova)

