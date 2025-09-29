  • ponedeljak, 29. septembar 2025.
Obaveštenje o rasporedu rada mesnih ambulanti
Obaveštenje o rasporedu rada mesnih ambulanti

29. septembar 2025. godine

Rad terenskih ambulanti Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“ Pećinci tokom meseca oktobra odvijaće se po sledećem rasporedu:

  • Ambulanta Ašanja – utorak i četvrtak (7-14 časova)
  • Ambulanta Brestač – utorak i četvrtak (7-14 časova)
  • Ambulanta Donji Tovarnik – utorak i petak (7-14 časova)
  • Ambulanta Karlovčić – ponedeljak i petak (7-14 časova)
  • Ambulanta Kupinovo – ponedeljak, sreda i petak (7-14 časova)
  • Ambulanta Obrež – utorak i četvrtak (7-14 časova)
  • Ambulanta Ogar – ponedeljak, sreda i četvrtak (7-14 časova)
  • Ambulanta Popinci – sreda (7-14 časova)
  • Ambulanta Sremski Mihaljevci – sreda (7-14 časova)
  • Ambulanta Subotište – ponedeljak i petak (7-14 časova)
  • Ambulanta Šimanovci – svi radni dani u nedelji (7-19 časova)

  

