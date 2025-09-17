Narodni orkestar Centra za kulturu „Sirmiumart“ vrši upis novih članova

Ako u vašem srcu odzvanjaju ritam i melodija, ako vas privlači toplina izvornog narodnog zvuka, pesme i igre i želite da budete deo zajednice koja sa ponosom neguje tradiciju, sada je trenutak da se pridružite Narodnom orkestru Centra za kulturu „Sirmiumart“.

Upis počinje 15. septembra 2025. godine i održava se u prostorijama Hrvatskog doma (bivši Dom omladine), svakog utorka i četvrtka od 20 sati.

Narodni orkestar započeo je svoj rad neposredno po osnivanju Folklornog ansambla „Branko Radičević“, pod vođstvom Čika Ilije Nikolića, koji je u prvo vreme bio i korepetitor Orkestra. Tako su načinjeni prvi koraci ka uvežbavanju koreografija, a Narodni orkestar je u početku činilo nekoliko mladih muzičara kojima su se kasnije priključivali i drugi. U tim prvim godinama nije imao stalan sastav, ali dolaskom harmonikaša Milenka Kobaša i Nevena Kovačevića postava se stabilizovala. Od tada on postaje pouzdana muzička pratnja vokalnim solistima i Folklornom ansamblu.

Među najvernijim solistima tog perioda bili su duet sestara Babić (Marija i Zorica), Veljko Bjelkić, Živanko Perić Zaim, Zlatko Varmeđa Zlaja, Marinko Šuljmanac, Jovan Veljković, Beba Tomaš, Smiljka Brkić i drugi, čiji su glasovi doprineli stvaranju neponovljive atmosfere koncerta.

Zalaganjem prof. Slobodana Radivojevića, od 1987. godine formira se „Veliki narodni orkestar“, po ugledu na „Veliki narodni orkestar RTV Beograd“. Postavu su činili školovani muzičari, objedinjeni željom za stvaranjem i ljubavlju prema narodnoj muzici. Taj tip orkestra zadržao se do danas, sa instrumentima kao što su violine, flaute, klarineti, harmonike, saksofon, kontre, bas i tapan. Orkestar prati repertoar Folklornog ansambla i vokalnih solista, ali izvodi i samostalne orkestarske numere koje oživljavaju tradiciju u svakom tonu.

Tokom decenija, Orkestar je učestvovao na brojnim festivalima i takmičenjima, osvajajući nagrade i zaslužene pohvale stručnog žirija, kako samostalno, tako i u pratnji Folklornog ansambla. Repertoar koji je aranžmanski oblikovao prof. Slobodan Radivojević ostavio je dubok trag u muzičkom identitetu Orkestra. Nakon njegovog odlaska 2006. godine Orkestrom su rukovodili dugogodišnji član Vladimir Marušić, a potom i Edi Tajm, nastavljajući da čuvaju i razvijaju bogatstvo muzičke tradicije.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.