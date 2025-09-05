Najava isključenja struje za utorak, 9. septembar

Za utorak, 9. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Manđelos od 14:00 do 14:30 časova
Save Sogića od broja 42 do 90, od 5 do 17 i bb
Berkasovo od 09:00 do 10:00 časova
Partizanska od broja 1 do 11, od 61 do 71, od 2 do 8 i b.b.
Branka Radičevića
Svetog Save od broja 3 do 23, od 2 do 40 i broj 63
Osnovna škola – ul. Svetog Save broj 86
Telefonska centrala – ul. Svetog Save broj 3
Planinska b.b.
Vinogradska od broja 5 do 7
Vašica od 10:30 do 11:30 časova
Fruškogorska 1
Vuka Karadžića od broja 62 do 76 i od 71 do 77
Gibarac od 12:00 do 13:00 časova
Proleterska od broja 2 do 52 i od 1 do 39
Železnička broj 1