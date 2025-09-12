  • petak, 12. septembar 2025.
Najava isključenja struje za ponedeljak, 15. septembar
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za ponedeljak, 15. septembar

12. septembar 2025. godine

Za ponedeljak, 15. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:00 do 11:00 časova

Trive Vitasovića
9.maja
1.novembra od br. 9-89 i 44-124
Petra Runjanina od br. 79-89
Dalmatinska od br. 1-9 i 2-36
Cara Dušana br. 1
Slobodana Maletića od br. 8-54
Nikole Tesle od br. 17a-21
Lazara Vojinovića od br. 1-17 i 2-16
Kralja Aleksandra Karađorđevića br. 83

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Kralja Aleksandra Karađorđevića od br. 21-47 i 18-56 i b.b.
Cara Dušana od br. 3-43 i 2-46
Dalmatinska od br. 11-61 i 38-76
Rumska
Jakova Ignjatovića od br. 1-13 i 19-37 i 2-38 i b.b.
Petrovaradinska
Janka Veselinovića
Veljka Petrovića br. 1e i 1j i b.b.
Samousluga “Blok B” – ul. Janka Veselinovića br. 2
5.zdravstvena stanica
Pošta – ul. V. Petrovića b.b.
“Ekoteh” – ul. Kralja A. Karađorđevića b.b

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Uklanjanje lišća sa šahtova atmosferske kanalizacije
categories_image
Počinje uređenje dvorišta stambenih zgrada Apoteke i Kule u Rumi
categories_image
Jedna osoba izgubila život na putnom pravcu Pećinci – Dobrinci
categories_image
Od 11. septembra radovi na deonici puta Ruma – Pećinci
categories_image
Više saobraćajki, tri osobe povređene
categories_image
Jedna osoba izgubila život u saobraćajnoj nesreći
Povezane Vesti
categories_image

Servis | Vesti

RASPORED RADARSKIH KONTROLA NA P...

categories_image

Servis

Devet osoba povređeno u saobraća...

categories_image

Društvo | Servis | Sremska Mitrovica

Akcija suzbijanja komaraca

categories_image

Servis

Raspored radarskih kontrola na p...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt