Najava isključenja struje za ponedeljak, 15. septembar

Za ponedeljak, 15. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:00 do 11:00 časova
Trive Vitasovića
9.maja
1.novembra od br. 9-89 i 44-124
Petra Runjanina od br. 79-89
Dalmatinska od br. 1-9 i 2-36
Cara Dušana br. 1
Slobodana Maletića od br. 8-54
Nikole Tesle od br. 17a-21
Lazara Vojinovića od br. 1-17 i 2-16
Kralja Aleksandra Karađorđevića br. 83
Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova
Kralja Aleksandra Karađorđevića od br. 21-47 i 18-56 i b.b.
Cara Dušana od br. 3-43 i 2-46
Dalmatinska od br. 11-61 i 38-76
Rumska
Jakova Ignjatovića od br. 1-13 i 19-37 i 2-38 i b.b.
Petrovaradinska
Janka Veselinovića
Veljka Petrovića br. 1e i 1j i b.b.
Samousluga “Blok B” – ul. Janka Veselinovića br. 2
5.zdravstvena stanica
Pošta – ul. V. Petrovića b.b.
“Ekoteh” – ul. Kralja A. Karađorđevića b.b