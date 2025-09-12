Najava isključenja struje za ponedeljak, 15. septembar

Za ponedeljak, 15. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:00 do 11:00 časova

Trive Vitasovića

9.maja

1.novembra od br. 9-89 i 44-124

Petra Runjanina od br. 79-89

Dalmatinska od br. 1-9 i 2-36

Cara Dušana br. 1

Slobodana Maletića od br. 8-54

Nikole Tesle od br. 17a-21

Lazara Vojinovića od br. 1-17 i 2-16

Kralja Aleksandra Karađorđevića br. 83

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Kralja Aleksandra Karađorđevića od br. 21-47 i 18-56 i b.b.

Cara Dušana od br. 3-43 i 2-46

Dalmatinska od br. 11-61 i 38-76

Rumska

Jakova Ignjatovića od br. 1-13 i 19-37 i 2-38 i b.b.

Petrovaradinska

Janka Veselinovića

Veljka Petrovića br. 1e i 1j i b.b.

Samousluga “Blok B” – ul. Janka Veselinovića br. 2

5.zdravstvena stanica

Pošta – ul. V. Petrovića b.b.

“Ekoteh” – ul. Kralja A. Karađorđevića b.b

