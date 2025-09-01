  • ponedeljak, 1. septembar 2025.
Najava isključenja struje za ponedeljak, 1. septembar
0 Komentara

Najava isključenja struje za ponedeljak, 1. septembar

1. septembar 2025. godine

Za ponedeljak, 1. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Ležimir od 09:00 do 14:00 časova

celo selo

Šišatovac od 09:00 do 14:00 časova

celo selo

