Najava isključenja struje za četvrtak, 18. septembar

Za četvrtak, 18. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:

1.novembra od br. 91-135 i 126-172c i 188-252

Slobodana Maletića od br. 1-43 i br. 106

Teodora Bekića od br. 39-63 i 36-56 i b.b.

Božice Stojšić od br. 15-37 i 18-40

Janka Veselinovića od br. 19-43 i 12-26

Dalmatinska br. 59

Josifa Rajačića od br. 21-35 i 16-34

Gligorija Vozarevića od br. 2-12

Nebojše Maletića od br. 11-19 i 16-26

Nikole Tesle od br. 77-91 i 20-54

Prvomajska, Vuka Isakovića, Ljutice

Bogdana, Fortuna, Krušedolska,

Konstantina Trumića

Nikole Tesle od br. 23-73

Marka Aurelija b.b.

Slobodana Maletića od br. 58-126

Teodora Bekića br. 47a

Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova

Jovana Dučića,

Milenka Grčića,

Pionirska,

Save Šumanovića

Lukijana Mušickog od br. 42-56

Petra Preradovića od br. 125-165 i 76-126

Laze Harambaše od br. 1-9 i 2-10

Laze Vozarevića br. 38

Jovana Štokovca,

Koste Abraševića,

Panonska,

Probova,

Žike Milovanovića,

Mirna

Božice Stojšić od br. 1-13 i 2-16

Josifa Rajačića od br. 1-19 i 2-14 i br. 95

Veljka Petrovića od br. 1-37 i 2-14

Laze Vozarevića od br. 2-36

Draginje Nikšić od br. 87-95 i 74-82

Petra Preradovića br. 88

Laze Harambaše br. 1

Nebojše Maletića od br. 1-9 i 2-14

