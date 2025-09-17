Najava isključenja struje za četvrtak, 18. septembar

Za četvrtak, 18. septembra, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:
1.novembra od br. 91-135 i 126-172c i 188-252
Slobodana Maletića od br. 1-43 i br. 106
Teodora Bekića od br. 39-63 i 36-56 i b.b.
Božice Stojšić od br. 15-37 i 18-40
Janka Veselinovića od br. 19-43 i 12-26
Dalmatinska br. 59
Josifa Rajačića od br. 21-35 i 16-34
Gligorija Vozarevića od br. 2-12
Nebojše Maletića od br. 11-19 i 16-26
Nikole Tesle od br. 77-91 i 20-54
Prvomajska, Vuka Isakovića, Ljutice
Bogdana, Fortuna, Krušedolska,
Konstantina Trumića
Nikole Tesle od br. 23-73
Marka Aurelija b.b.
Slobodana Maletića od br. 58-126
Teodora Bekića br. 47a
Sremska Mitrovica od 11:30 do 14:00 časova
Jovana Dučića,
Milenka Grčića,
Pionirska,
Save Šumanovića
Lukijana Mušickog od br. 42-56
Petra Preradovića od br. 125-165 i 76-126
Laze Harambaše od br. 1-9 i 2-10
Laze Vozarevića br. 38
Jovana Štokovca,
Koste Abraševića,
Panonska,
Probova,
Žike Milovanovića,
Mirna
Božice Stojšić od br. 1-13 i 2-16
Josifa Rajačića od br. 1-19 i 2-14 i br. 95
Veljka Petrovića od br. 1-37 i 2-14
Laze Vozarevića od br. 2-36
Draginje Nikšić od br. 87-95 i 74-82
Petra Preradovića br. 88
Laze Harambaše br. 1
Nebojše Maletića od br. 1-9 i 2-14