  • subota, 6. septembar 2025.
Milica Ljubisavljević treća na plivačkom maratonu u Ohridu
Ruma | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Milica Ljubisavljević treća na plivačkom maratonu u Ohridu

6. septembar 2025. godine

Ruma-Na 38. Ohridskom plivackom maratonu Rumljanka Milica Ljubisavljevic iz Plivačkog kluba Sremska Mitrovica bila je jedina predstavnica Srbije. Milica je zauzela treće mesto iza dve Argentinke. Trka je trebalo da bide duga 25 km od Svetog Nauma do Ohrida. Ipak trka je zbog oluje prekinuta pred cilj, nakon 5 sati plivanja, a za plasman je uzeto stanje u momentu prekida trke. Gordana Siljanovska Davkova, predsednica Severne Makedonije, gradonacelnik Ohrida i čelnici Plivačkog saveza Makedonije urucili su medalje i priznanja na svecanoj ceremoniji. Milica Ljubisavljevic je juniorska prvakinja Srbije u plivanju, disciplina 1500 metara i 50 metara prsno.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

