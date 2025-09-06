Milica Ljubisavljević treća na plivačkom maratonu u Ohridu

Ruma-Na 38. Ohridskom plivackom maratonu Rumljanka Milica Ljubisavljevic iz Plivačkog kluba Sremska Mitrovica bila je jedina predstavnica Srbije. Milica je zauzela treće mesto iza dve Argentinke. Trka je trebalo da bide duga 25 km od Svetog Nauma do Ohrida. Ipak trka je zbog oluje prekinuta pred cilj, nakon 5 sati plivanja, a za plasman je uzeto stanje u momentu prekida trke. Gordana Siljanovska Davkova, predsednica Severne Makedonije, gradonacelnik Ohrida i čelnici Plivačkog saveza Makedonije urucili su medalje i priznanja na svecanoj ceremoniji. Milica Ljubisavljevic je juniorska prvakinja Srbije u plivanju, disciplina 1500 metara i 50 metara prsno.



