  • četvrtak, 25. septembar 2025.
Konkurs za zaposlenje u Službi za obezbeđenje kazneno-popravnih ustanova
Društvo | Vesti
0 Komentara

Konkurs za zaposlenje u Službi za obezbeđenje kazneno-popravnih ustanova

25. septembar 2025. godine

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije raspisala je danas konkurs za prijem u stalni radni odnos 26 pripadnika Službe za obezbeđenje u četiri kazneno-popravne ustanove u Srbiji.

Okružni zatvor u Beogradu, koji je i najveća pritvorska jedinica u zemlji, zaposliće osam komandira, a isti broj pripadnika Službe za obezbeđenje dobiće Specijalna zatvorska bolnica u Beogradu i Vaspitno-popravni dom u Kruševcu, dok će Okružni zatvor u Subotici primiti dva komandira u stalni radni odnos.

Rok za podnošenje prijava zainteresovanih kandidata traje 15 dana, i to do 9. oktobra. Konkurs je objavljen na internet stranici Ministarstva pravde, portalu eUprave i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i u listu „Posloviˮ.

Uprava je od 2021. godine zaposlila 641 pripadnika Službe za obezbeđenje – najbrojnije službe u sistemu izvršenja krivičnih sankcija.

U novembru prošle godine raspisan je konkurs za prijem 52 pripadnika Službe za obezbeđenje u osam kazneno-popravnih ustanova, dok je dva meseca ranije raspisan konkurs za zaposlenje 73 komandira u 12 zavoda.

Novi komandiri počeli su da rade u najvećim kazneno-popravnim zavodima u zemlji, i to u KPZ Sremska Mitrovica, KPZ Požarevac (Zabela), KPZ Beograd, KPZ za žene u Požarevcu, KPZ Kragujevac, KPZ Sombor, KPZ Padinska skela, KPZ Pančevo, KPZ za maloletnike u Valjevu, KPZ Ćuprija i KPZ Šabac.

Takođe, oni su našli zaposlenje i u okružnim zatvorima u Novom Sadu, Subotici, Kraljevu, Zrenjaninu, Zaječaru, Vranju, Novom Pazaru i Kruševcu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

