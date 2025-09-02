  • utorak, 2. septembar 2025.
Komasacija u Divošu u završnoj fazi, slede Šuljam, Bešenovo i Bešenovački Prnjavor
Komasacija u Divošu u završnoj fazi, slede Šuljam, Bešenovo i Bešenovački Prnjavor

2. septembar 2025. godine

Radovi na komasaciji u Katastarskoj opštini Divoš ulaze u završnu fazu, dok će naredne godine početi nova komasacija u tri druge opštine.
Prema rečima načelnika Gradske uprave za poljoprivredu Radosava Panića, 2025. godina predviđena je za finalizaciju svih radova u K.O. Divoš, uključujući čišćenje terena i završne popravke.

-Krajem prošle godine, poljoprivrednici su uspešno prešli u nove posede, te su praktično ovu agrogodinu već započeli sa radom na novim parcelama. Preostali radovi u Divošu, kao što su popravka puteva i čišćenje terena, očekuje se da budu završeni do kraja tekuće godine – rekao je Panić.

Načelnik je istakao da će se radovi na komasaciji, nakon Divoša, izvoditi i u još tri katastarske opštine.

-Šuljam, Bešenovo i Bešenovački Prnjavor su na redu. Ugovor sa Geodetskim fakultetom u Subotici, koji je zadužen za izradu programa za sprovođenje komasacije u tim selima, potpisan je u aprilu ove godine, a rok za završetak programa je 180 dana. Realno je očekivati početak radova početkom 2026. godine – dodao je Panić.

Kako bi se meštani upoznali sa svim detaljima i prednostima komasacije, planirane su tribine u pomenutim selima. Cilj je da poljoprivrednici i vlasnici poseda budu informisani o tome šta komasacija podrazumeva i kakve promene donosi.

-Tribine ćemo organizovati u narednih mesec do dva dana, u periodu kada poljoprivrednici ne budu imali radova na polju, kako bi mogli prisustvovati i iz „prve ruke” dobiti sve neophodne informacije – naveo je načelnik.

S obzirom na veličinu poseda, komasacija će se realizovati simultano za sve tri navedene opštine, čime se očekuje unapređenje poljoprivredne proizvodnje i infrastrukturne povezanosti sela.

Projekat „Grad u službi poljoprivrede“ sufinansiran je iz budžeta Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.


Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

