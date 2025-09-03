Javni pozivi za sredstva za stambeno zbrinjavanje izbeglih i interno raseljenih

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je danas četiri javna poziva za izbor jedinica lokalne samouprave za dodelu sredstava namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica i interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu.

Sredstva su namenjena za obezbeđivanje adekvatnog stambenog prostora i poboljšanje osnovnih životnih uslova porodicama izbeglica i interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi za adaptaciju ili završetak stambenih objekata.

Maksimalan iznos sredstava koji se dodeljuje jedinici lokalne samouprave za kupovinu seoskih kuća, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave u realizaciji aktivnosti, iznosi 21.000.000 dinara, dok je maksimalan iznos po porodičnom domaćinstvu 2.100.000 dinara.

Za dodelu pomoći u građevinskom materijalu, maksimalan iznos po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave u realizaciji aktivnosti, iznosi 8.000.000 dinara, a po porodičnom domaćinstvu 800.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 17. septembar, a prijave se podnose u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, Narodnih heroja 4, 11070 Novi Beograd.

Komesarijat je uputio poziv svim jedinicama lokalne samouprave da učestvuju u ovom javnom pozivu kako bi se zajedničkim snagama rešilo stambeno pitanje i obezbedili bolji uslovi stanovanja porodicama izbeglih i interno raseljenih lica.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije, u delu Javni poziv.

