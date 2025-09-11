Foto safari “Šimanovci” obeležio mini jubilej

Ove godine Foto safari je okupio više od 90 umetničkih fotografa iz cele Srbije, ali i iz Republike Srpske i Severne Makedonije, koji su stvarali ispirisani kostimiranim foto-modelima i autentičnom atmosferom Obedske Bare, Etno kuće Putnik u Kupinovu i srednjovekovne tvrđave Kupinik.

Organizator manifestacije i ove godine je Foto klub “Šimanovci”, a predsednik Kluba i idejni tvorac Safarija, Slobodan Čavić, kaže da umetnike, pored prilike da stvaraju svoja dela u inspirativnom okruženju, privlači i dobra organizacija i domaćinska atmosfera koju ovde zatiču.

Po povratku sa terena, u Zavičajnoj kući u Šimanovcima su otvorene dve izložbe fotografija – “Korijeni” Biljane Latinović i “Ljudi iz Benina” Vladimira Jovanovskog. Izložbu je otvorio Slobodan Čavić, a goste su pozdravili zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić i predsednik Saveta MZ Šimanovci Aleksandar Mandić, koji su im se zahvalili na tome što svojim umetničkim fotografijama promovišu opštinu Pećinci i njene prirodne lepote i kulturno-istorijsko nasleđe.

Kao i prethodne četiri godine, šira javnost će sa delima nastalim na ovogodišnjem foto safariju imati priliku da se upozna na izložbi “Rustika”, koja se već tradicionalno organizuje tokom jeseni u Zavičajnoj kući Šimanovci.

