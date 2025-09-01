Festival „Novi balkanski ritam“ – 4. septembra u Sremskoj Mitrovici

U Sremskoj Mitrovici će 4. septembra biti održan jedinstveni događaj koji će okupiti ljubitelje inovativne umetnosti – festival „Novi Balkanski Ritm“. Ovaj festival, koji promoviše tehniku telesne muzike, pruža priliku posetiocima da uživaju u specifičnom spoju zvuka i pokreta, stvarajući potpuno novo iskustvo u oblasti muzike i performansa.

Tog dana, u Pozorištu „Dobrica Milutinović“, od 19 časova, zakazan je koncert grupe Slavyk – kvarteta slovenskog senzibiliteta koji stvara world music spajajući telesnu, vokalnu i instrumentalnu muziku. U njihovom izrazu mešaju se poljski, šleski, srpski i engleski jezik u kosmopolitskom zvuku građana globalnog muzičkog sveta. Njihova energija, improvizacije i spajanje tradicije sa savremenim izrazom stvaraju koncert koji se više doživljava celim telom nego što se samo sluša. Nakon ovog koncerta bićete u prilici da pogledate i performativni rad „Dim“, kompoziciju „Treperenje“ i duet, u izvođenju studenata Nacionalne akademije pozorišnih umetnosti iz Krakova, koja se aktivno bavi savremenim dešavanjima u plesnom pozorištu koja prevazilaze ustaljene okvire i odupiru se preciznim definicijama.

Festival traje od 2. do 4. septembra, a osim u Sremskoj Mitrovici, programi će biti održani i u Sremskim Karlovcima i Beogradu.

Festival se realizuje uz podršku Poljskog instituta u Beogradu, Turističke organizacije Sremskih Karlovaca, Ekološkog centra Radulovački, Pokreta gorana Vojvodine, Centra za kulturu SirmiumArt, Turističke organizacije Novog Sada i Pozorišta Dadov.

