  • četvrtak, 25. septembar 2025.
Četiri osobe povređene u saobraćaju
Servis
0 Komentara

25. septembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Rume, Stare Pazove i Sremske Mitrovice, registrovano je šest saobraćajnih nezgoda.

Povređene su četiri osobe.

