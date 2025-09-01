Besplatna škola roditeljstva

Dom zdravlja Šid organizuje besplatnu školu roditeljstva, koja počinje u petak, 5. septembra 2025. godine u 9 časova. Ovaj program namenjen je budućim roditeljima kako bi dobili stručnu podršku i informacije u najlepšoj životnoj ulozi koja je pred njima.

Predavanja će voditi Mirjana Davidović, viša ginekološko-akušerska sestra, kao i pedijatar i stomatolog. Za sve učesnike obezbeđeni su informativni materijali i simbolični pokloni. Broj mesta je ograničen, pa su prijave obavezne.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti i dobiti više informacija na broj telefona: 065/271-7193.

