  • sreda, 27. avgust 2025.
Zaplenjeni narkotici i pištolj, uhapšen osumnjičeni
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
0 Komentara

Zaplenjeni narkotici i pištolj, uhapšen osumnjičeni

27. avgust 2025. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Službom za borbu protiv organizovanog kriminala, uhapsili su M. B. (49), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je prilikom pregleda vozila kojim je osumnjičeni upravljao, kao i pretresom na dve lokacije, pronašla i oduzela više od 18 kilograma praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, 2,5 kilograma praha koji, kako se sumnja, služi za uvećanje mase narkotika, aparaturu za pravljenje amfetamina, digitalnu vagu i pištolj.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Besplatni uudžbenici za osnovce iz Opštine Ruma
categories_image
Ekspanzija stambenih zgrada u Staroj Pazovi
categories_image
Asfaltira se put ka Jarku, sutra i prekosutra obustava saobraćaja
categories_image
„Dani zmajeva“ pod zidinama Kupinika 13. septembra
categories_image
Radionica za decu “I ja bih da pevam”
categories_image
SABOR U ČAST ZMAJA OD NOĆAJA: Nastavlja se tradicija
Povezane Vesti
categories_image

Projekti | Sremska Mitrovica

Neki već odustaju od tova svinja

categories_image

Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica

Koncert benda „Nostalgija&...

categories_image

Vesti | Ruma

Kolege iz Hitne čuvaju sećanje n...

categories_image

Vesti

„Sagledavanje duše“ ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt