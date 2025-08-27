Zaplenjeni narkotici i pištolj, uhapšen osumnjičeni

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Službom za borbu protiv organizovanog kriminala, uhapsili su M. B. (49), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je prilikom pregleda vozila kojim je osumnjičeni upravljao, kao i pretresom na dve lokacije, pronašla i oduzela više od 18 kilograma praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, 2,5 kilograma praha koji, kako se sumnja, služi za uvećanje mase narkotika, aparaturu za pravljenje amfetamina, digitalnu vagu i pištolj.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

