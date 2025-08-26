  • utorak, 26. avgust 2025.
Večeras smotra folklora u Sremskoj Rači
Vesti | Sremska Mitrovica
Večeras smotra folklora u Sremskoj Rači

26. avgust 2025. godine

Na igralištu osnovne škole u Sremskoj Rači, danas, 26. avgusta, sa početkom u 19 časova, održaće se smotra folklora koja će okupiti ljubitelje narodne tradicije, pesme i igre iz celog Srema.

Ovaj kulturni događaj ima za cilj očuvanje bogatog nasleđa našeg kraja, kao i njegovo prenošenje na mlađe generacije. Publika će imati priliku da uživa u raznolikom programu narodnih igara i melodija, koje će izvesti kulturno-umetnička društva sa dugom tradicijom i velikim brojem članova.

Na manifestaciji će nastupiti: KUD Mladost iz Sremske Rače, domaćin smotre, KUD Bosut iz Bosuta, KC Kuzmin iz Kuzmina, KUD Balatun iz Balatuna i KUD Branko Radičević iz Erdevika.
Defile svih društava počinje u 18,30 časova.

