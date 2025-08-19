  • utorak, 19. avgust 2025.
„Tamburica u srcu Donjeg Srema" okupila publiku u Šimanovcima
U okviru 11. Pećinačkog kulturnog leta i tradicionalne manifestacije „Dani Šimanovaca“, na platou u parku u Šimanovcima u subotu, 16. avgusta, održan je koncert tamburaške muzike pod nazivom „Tamburica u srcu Donjeg Srema“.

Organizator koncerta bio je Kulturni centar „Pećinci“, uz generalno pokroviteljstvo Opštine Pećinci, a u saradnji sa Savetom Mesne zajednice Šimanovci. Koncert je realizovan kao jedan od tri velika programa u okviru Pećinačkog kulturnog leta, koji se održava u najvećim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Pećinci.

Koncertu su prisustvovali Zoran Vojkić, zamenik predsednika Opštine Pećinci, Slobodan Stanković, direktor Kulturnog centra „Pećinci“, i Aleksandar Mandić, predsednik Saveta Mesne zajednice Šimanovci.

Publika je imala priliku da uživa u nastupima vokalnih solista Bojane Radivojević i Petra Stefanjuka, uz pratnju tamburaškog sastava „Ladan špricer“ (Aleksandar Živković – prim, Miloš Prodanović – čelo, Miloš Andrić – bas, Josip Petrinović – kontra, Jovan Sinđić – basprim, Daniel Žarković – basprim). Specijalna gošća koncerta bila je Lidija Domazet iz Šimanovaca.

Tokom večeri izvedene su najlepše starogradske i vojvođanske pesme koje su ujedinile publiku i podsetile na značaj negovanja tamburaške muzike kao dela kulturnog nasleđa ovog kraja. Atmosfera u parku bila je ispunjena pesmom i emocijama, a koncert je protekao u znaku zajedništva, dobre energije i ljubavi prema tradiciji. Voditeljka programa bila je Teodora Marković Milinković iz Radio-televizije Vojvodina.

U znak zahvalnosti, organizatori su na kraju koncerta uručili specijalna priznanja i prigodne poklone vokalnim solistima, specijalnoj gošći i članovima tamburaškog sastava.

