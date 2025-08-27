SABOR U ČAST ZMAJA OD NOĆAJA: Nastavlja se tradicija

Tradicionalni, 33. Sabor u slavu i čast vojvode Stojana Čupića – Zmaja od Noćaja biće održan u subotu, 6. septembra, u porti hrama Svetog velikomučenika Georgija u Salašu Noćajskom.

I ove godine, domaćini Sabora biće Mesna zajednica i Crkvena opština Salaš Noćajski, uz pokroviteljstvo Grada Sremska Mitrovica. U pitanju je jedina manifestacija u ovom selu, koja svakog septembra okuplja meštane i goste iz šire okoline.

Na dan održavanja Sabora, biće služen parastos vojvodi Čupiću i junacima Prvog srpskog ustanka. Službu će predvoditi sveštenik Nemanja Živković, uz sasluženje sveštenstva Mačvanskog namesništva.

Organizatori najavljuju bogat i raznovrstan kulturno-umetnički program u okviru „Mačvanskog prela“, na kome će, između ostalih, nastupiti i učenici Osnovne škole „Dobrosav Radosavljević Narod“. Očekuje se da će se oni u znatno većem broju nego ranije uključiti u program manifestacije. Kao i prethodne godine, planirano je i nadmetanje u viteškim igrama za titulu „Malog vojvode“, namenjeno učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole. Takmičari će se oprobati u tradicionalnim disciplinama: bacanju kamena s ramena, skoku u dalj, nadvlačenju na brvnu i navlačenju konopca.



D.Tufegdžić

