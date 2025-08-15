  • petak, 15. avgust 2025.
Radovi na izlasku iz Rume
Društvo | Hronika | Ruma | Vesti
Radovi na izlasku iz Rume

15. avgust 2025. godine

U narednih mesec dana za saobraćaj će biti zatvoren deo bulevara Vuka Karadžića u Rumi, zbog četvrte faze radova na izgradnji ove saobraćajnice.

Četvrta faza radova počela je u ponedeljak, 11. avgusta i prema najvama iz „Sremputa“, ona će trajati do 11. septembra, što znači da će učesnici u saobraćaju morati da se koriste alternativnim pravcima na koje će signalizacijom biti upućeni. Radovi će se izvoditi na obe kolovozne trake ulice Vuka Karadžića, na potezu od Tivolske ulice do mosta preko Kudoškog potoka, uključujući i raskrsnicu sa Tivolskom ulicom. Zbog toga će, za saobraćaj biti zatvorene Ulica Vuka Karadžića (od Tivolske do mosta) i Tivolska ulica u zoni raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića.

Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima, preko Industrijske i ulice Vladimira Nazora. Nedavno je bilo najavljeno da se u zoni radova osim izgradnje četiri saobraćajne trake, po dve u oba smera, planira i izgradnja novog mosta preko Kudoškog kanala. Stoga je u planu rušenje mosta kod igrališta FK „1.maj“, a potom izgradnja novog sa četiri trake.

Iz Opštine Ruma mole sve učesnike u saobraćaju za strpljenje i poštovanje privremene signalizacije kako bi se radovi izveli bezbedno i efikasno.
S.B.

